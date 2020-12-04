Kuşadası trafik sakinleştirme proje çalışmaları devam ediyor

Kuşadası kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununu çözmek amacıyla geçtiğimiz Mart ayında yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesi’nin planlı çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesinde kentin farklı noktalarında planlanmış imalat ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Etaplar halinde hazırlanan proje kapsamında Atatürk Bulvarı, Candan Tarhan Bulvarı, Gençlik caddesi, İnönü Bulvarı, Meteoroloji meydanı olmak üzere kentimizin farklı noktalardaki çalışmalar yakın zamanda tamamlanarak hizmete girecek.

Başkan Ömer Günel yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Kuşadası Trafik Sakinleştirme Projesi Aydın Büyükşehir belediyemiz ile işbirliği içinde sürdürülen bir projedir. Projemiz etaplar halinde devam etmektedir. Kış sezonu ile sahil bandını da kapsayacak etabın çalışmalarına başladık. Projenin bütünü içinde düzenlemelerimiz devam edecektir. Modern bir turizm kenti yaratma hedefinde vatandaşlarımızın verdiği destek ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.



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