Söke'de droneli trafik denetimi yapıldı

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Aydın Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından droneli trafik denetimi yapıldı. Söke'de Covid19 denetimlerinin yanısıra trafik denetimlerine de hız verdi.

Söke Kuşadası Karayolu Ağaçlı kavsağında Drone ile havadan denetimler yapılırken, gün boyu yapılan denetimlerde 7'si kırmızı ışık ihlali olmak üzere 30 sürücüye toplam 10 Bin 176 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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