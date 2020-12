Başkan Kaplan, Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı

Kadınların her platformda güç kazanmasının önemini vurgulayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçesinde seçimle göreve gelen kadınları unutmadı.

Başkan Kaplan, Koçarlı Belediyesi Aralık ayı olağan Meclis toplantısında Kadın Meclis üyeleri Yasemin Kanat ve Songül Çoban’a çiçek takdim ederken, Koçarlı Gündoğan Mahallesi Muhtarı ve Koçarlı Muhtarlar Derneği Başkanı Hanife Kırkuşu’na çiçek göndererek günlerini kutladı.

Başkan Kaplan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “5 Aralık 1934 Dünya Kadın Hakları Günü,Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği ve tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözlerinde belirttiği gibi, bizleri doğuran büyüten ve geleceğimiz için emek veren kadınlarımız şüphesiz bir toplumun sorumluluğunu omuzlarında taşıyan en değerli varlıklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, kadına seçme ve seçilme hakkının tanındığı bu ulvi günde diliyorum ki; kadınlarımızın her alanda daha çok yer aldığı, Kadına yönelik şiddetin son bulduğu, kadınlarımızın; gücünün sevgisinin ve şefkatinin sosyal hayatın her zerresinde hissedildiği nice kutlu günler yaşayacağız” dedi.

