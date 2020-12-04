Aydın’da 36 yeni yoğun bakım yatağı hizmete girdi

Aydın’da artış yaşanan Kovid19 vakaları sonrasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 36 yeni yoğun bakım yatağı hizmete girdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde Kovid19 pandemi önlemleri ve tedavisi kapsamında tüm süreçler sürekli güncellenerek ilimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu kapsamda 36 adet yeni yoğun bakım yatağı için monitör, ventilatör (solunum cihazı) ve insan kaynağı oluşturulmuş 100 adet daha yoğun bakım yatağı oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar sonucunda 136 yeni yoğun bakım yatağı oluşturularak yoğun bakım yatak kapasitesi yaklaşık yüzde 20 oranında artırılmış olacaktır. Hastalarımızın tüm ihtiyaçlarını ilimizde karşılamak, il dışına sevk ihtiyacını önlemek için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.



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