Vali Aksoy; “Aydın’da bu yılki ihracat geçtiğimiz yılı geçecek” Aydın’da KUSİ toplantısı yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Aksoy, “Aldığımız son bilgilere ve verilere göre, Aydın ihracatında bu yıl geçtiğimiz yılı geride bırakacağız” dedi.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Miletos Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Pandemi kurallarına göre gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak konuşan Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ünal Alaca, bölgesel teşvik sistemi ve öncelikli yatırım konuları hakkında bilgiler verdi. Alaca’nın ardından KUSİ Aydın İl Temsilcisi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik, KÜSİ’nin amacının ulusal ve uluslararası boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işlerliği olan mekanizmaları kurmak, sürdürmek ve bunlara ilişkin etkinlikleri ilgilendiren kurumsal ortam oluşmak olduğunu kaydederek, KÜSİ’nin üniversitele için önemini ve teşvik mekanizmalarını paylaştı.



“ADÜ olarak şehrimizin emrindeyiz”



ADÜ mezunlarının istihdama katılımı konusu başta olmak üzere sanayicilerin desteği ve önerilerini beklediklerini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ”TÜİK verilerine göre kamu istihdamı haricinde son 5 yılda özel sektörde pek istihdam oluşturamamışız. Gençler özel sektörde iş bulamayınca doğal olarak kamuya yönelmişler. Bütün istihdamı kamunun sağladığı bir ülkede toplumsal refah, toplumsal barış, toplumsal yaşamdan ve küresel rekabetten söz edilemez. Başta mezunlarımızın istihdama katılımı konusu olmak üzere siz sanayicilerimizin desteğini ve önerilerini bekliyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi olarak akademik ve idari alt yapımız ile, şehrimizin emrindeyiz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Teknokent ve sanayi iş birliği öncelikli olmak üzere arge teşviklerini, üniversite ve sanayi iş birliği, yatırım, teşvik ve planlama kapsamına alalım. Kobilerimizin gerek akademik, gerek teknik personelimizden istifa etmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Aydın vilayetinin sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına hizmet etmek için uykusuz gecelerimizi yorgun gündüzlerimizle buluşturarak sizlerle yol yürümeye, akademik ve idari mesuliyet almaya hazırız” dedi.



“İlimizi uluslararası alanda rekabet edebilecek bir boyuta taşımalıyız”



Aydın ilini uluslararası alanda rekabet edebilecek bir boyuta taşınması gerektiğini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Artık uluslararası alanda rekabet edebilecek farklı bir boyuta hem ilimizi hem de ülkemiz taşımak durumundayız. Rutin üretimler bir şekilde devam ediyor ama inovatif bir yaklaşımla farklı ürünler geliştirmek ve rekabet noktasında bir adım öne çıkabilmek oldukça önemli. Bu bakımdan Aydın olarak patent sayımız, arge merkezlerimizin sayısı, faydalı modellerimiz, tasarım merkezlerimizin sayılarını her geçen gün biraz daha arttırmak durumundayız. Aydın bir tarım şehri ama bunun yanında da 7 organize sanayi bölgesi ile de başta tarımsal ürünler olmak üzere sanayide de belirli bir ağırlığa doğru ilerlemekte olan bir kenttir. Bu noktada özellikle tarımsal ürünlerimizi biraz daha işleyerek, onlara katma değer katarak, onlardan daha fazla para kazanacak bir boyuta taşıyarak bunları ulusal ve uluslararası piyasalara sunmak durumundayız. Aydın’ın ihracatında aldığım verilere göre bu yıl bir önceki yılı ümit ediyorum ki geçeceğiz” diye konuştu.



“Aydın’ın potansiyellerini harekete geçirebilecek her türlü çalışmayı birlikte yapacağız”



Vali Aksoy, Aydın’ın Türkiye’nin ihracatı içerisindeki payının yüzde 0,44 olduğunu belirterek şunları kaydetti;



“Türkiye içerisindeki ihracat payımızı da arttırmalıyız. Aydın’ın bunu arttıracak bir potansiyeli de var. Önümüzdeki süreçte hedeflerimiz arasına Aydın’ın ihracat rakamlarını da daha üst noktalara taşıyacak bir bakış açısı ile eylem planlarımızı ve çalışmalarımızı ortaya koymak durumundayız. Ulusal ve uluslararası bir çok teşvik mekanizmaları var. Bunlardan azami derecede yararlanabilmek için gayret göstermeliyiz. Gerek ulusal kaynaklar gerekse uluslararası kaynaklardan arge, inovasyon ve ürün geliştirme gibi birçok noktada verilecek olan her türlü teşvikten Aydın ili olarak azami olarak yararlanmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmelidir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birikimi olan güçlü bir üniversite. İş dünyamızın da zaman zaman üniversitemizi zorlaması ve birlikte iş yapma arzusunda olmalarını diliyorum. Aydın’ın önemli potansiyelleri var. Aydın’ın potansiyellerini harekete geçirebilecek her türlü çalışmayı hep birlikte yapacağız.”



