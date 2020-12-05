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Eşine kızdı, kayınpederinin arabasını yaktı Öfkeli damat kayınpederinin arabasını yaktı

İHA

Eşine kızdı, kayınpederinin arabasını yaktı Öfkeli damat kayınpederinin arabasını yaktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ayrılma aşamasında olduğu eşi ile telefonda tartışan bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak, kayınpederinin arabasını benzin döküp yaktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 02.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi 620. Sokak’ta bulunan Kuşadası Ticaret Odası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat U. isimli bir kişi eşi Hatice U. ile ayrılık kararı aldı. Hatice U., bu süre zarfında babası Hüseyin A.’nın evinde kalmaya başladı. Hatice A.’nın oğlan kardeşi Furkan A. eniştesi Fuat U. ile telefonda tartıştı. Öfkeli eniştenin “Oraya gelirsem arabayı yakarım” dediği iddia edildi. Bir süre sonra Hüseyin A.’ya ait 09 TS 206 plakalı Fiat Linea marka otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

İki şüpheli yakalandı
Otomobili yaktıkları iddia edilen Fuat A. ve arkadaşı Emirhan D. ara sokaklardan giderek izlerini kaybettirmek istedi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta Cumhuriyet Mahallesi Şevki Hasırcı Meydanı’nda, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler ve bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobili yaktıkları iddia edilen Fuat A. ve Emirhan D. sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ceza yazıldı. Yanan otomobili inceleyen Olay Yeri İnceleme ekipleri, arka lastiğin dibinde bir litrelik benzin bidonu ve peçete buldu. Benzinin nereden ve hangi istasyondan alındığı araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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