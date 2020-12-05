Kuşadası Belediyesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri arttırdı

Kuşadası Belediyesi, gıda işletmelerine yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri son olarak yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında manav ve fırın ile paket servis hizmetine geçen restoranlara hijyen kontrolü yaptı. Kontrollerde kurallara uymayan 2 işletmeye cazai işlem uygulandı.

Türkiye’de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı uygulanan tedbirler günlük hasta sayısının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine arttırıldı. Alınan önlemler kapsamında restoran, kafe ve pastane gibi iş yerleri sadece paket servis ve gelal şeklinde hizmet vermeye başladı. Covid19 vakasının Türkiye’de ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için kırmızı alarma geçen Kuşadası Belediyesi de kent genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, ilçe genelinde paket servisine geçen iş yerleri ile manav ve fırınlarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Denetimde öncelikle işletmelerin soğuk hava depoları ile imalat bölümlerine bakıldı. Daha sonra yemeklerin hazırlandığı mutfak bölümü ve personelin kıyafet temizliği kontrol edildi. Mevzuata aykırı olarak ürün satışı yapan işletme sahipleri uyarılırken, çalışanlardan tedbirlere harfiyen uymaları istendi.

2 işletmeye ceza uygulandı

Yaklaşık 4 saat süren denetimde, Hacıfeyzullah Mahallesi’ndeki bir fırının imalat bölümünde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandı. Ürünlerin uygun koşullarda da saklanmadığını belirleyen belediye ekipleri, işletmeye Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi uyarınca cazai işlem uyguladı. Son kullanma tarihi geçmiş ve uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen ürünler imha edilmek üzere Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yine aynı mahallede yer alan bir manav hakkında ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını ibraz edemediği gerekçesiyle durum tespit tutanağı tutuldu.

Kuşadası’nda halk sağlığını her şeyden üstün tutuklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Pandemi sürecinin gidişatı bize bir kez daha hijyen kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan cadde, sokak ve sık kullanılan alanları her gün korona virüse karşı dezenfekte ederken, bir yandan da hijyen denetimi gerçekleştiriyoruz. Hiç kimsenin yasalara aykırı bir şekilde faaliyet gösterip hemşehrilerimizin sağlığı ile oynamasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.



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