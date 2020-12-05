Aydın Büyükşehir Belediyespor filede evinde oynuyor

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AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından art arda 3 galibiyet elde ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Sistem9 Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-12-05 11:52:52



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