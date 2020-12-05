Kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi

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Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kuşadası´nda sahil güvenlik ekipleri, kıyı şeridinde denetim yaptı. Denetimde, Davutlar Mahallesi´ndeki balıkçı barınağında bulunan A.Y.'nin kısıtlamaya uymadığı belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri, A.Y.´ye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-12-05 12:44:58



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