Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Salgının hala uzun bir yolu var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / ÇİNE (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Çine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, AydınMuğla Karayolu Çine Yağcılar Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Kılıç yönetimindeki 48 D 1778 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile Durmuş Yanar yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ve arkasında bulunan Reşat Akdeniz, ağır yaralandı. Kasksız oldukları öğrenilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ancak Reşat Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Bahattin ALBAYRAK

2020-12-05 13:02:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.