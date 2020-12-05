Aydın hayalet şehre döndü Aydın'da cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların ardından Aydın'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.



Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Atatürk Kent Meydanı sessizliğe büründü. Kentin bir çok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerine devam ederken boş kalan Aydın sokakları adeta hayalet bir şehri andırdı. Dün 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Bugün meydanlarda, yollarda ve duraklarda dünkü yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Normal zamanlarda insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.



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