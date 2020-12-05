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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkta ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu

İHA

Parkta ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir parkta öğle saatlerinde ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu. Şahsın 29 yaşındaki İsmail Karabey olduğu tespit edildi.
Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 135 sokak üzerinde bulunan Orhan Çiftçi Parkı'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre binalarda oturan vatandaşlar evlerinin balonuna çıktıklarında parkta bir erkeğin demirlere asılı halde olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri demirlere asılı olan kişişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri şahsın 29 yaşındaki İsmail Karabey olduğu tespit edildi.

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