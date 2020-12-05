Günbatımı hayran bıraktı Kısıtlamanın ilk gününde Aydın’da günbatımı

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Aydın’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bulutların arasından batan güneş izleyenleri hayran bıraktı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulurken, akşam saatlerinde ise yaşanan günbatımı evlerinden izleme şansına sahip olan vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Batan güneş şehri kızıla boyarken, günbatımı eşsiz bir manzara sundu.

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