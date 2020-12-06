Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sistem9 Yeşilyurt: 3-2

AYDIN (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cemre (xxx), Maret Grothues (xxx), Aslıhan (xx), Meryem Boz (xxx), Ezgi (xx), Hande (xx), Pınar (xx), Pelin (xx), Anti Vasilantonaki (xxx)
SİSTEM9 YEŞİLYURT: Jennifer Cross (xxx), Buket (xx), Alexia Carutasu (xxx), Lana Scuka (xxx), Derya (x), İlayda (xx), Aybüke (x)
SETLER: 20-25, 25-23, 17-25, 25-9, 16-14
SÜRE: 124 dakika (26, 27, 28, 23, 20)Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, üst üste dördüncü galibiyetini evinde çok çekişmeli geçen maçta Sistem9 Yeşilyurt'u tie-break sonucu yenerek aldı: 3-2. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda 124 dakika süren maçın setleri 20-25, 25-23, 17-25, 25-9 ve 16-14'lük skorlarla bitti.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-12-06 17:21:14
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