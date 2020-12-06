Sultanlar Ligi: Aydın BBS:3 - Sistem9 Yeşilyurt:2

Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Sistem9 Yeşilyurt’u 32 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Sistem9 Yeşilyurt: Duru, Crombe, Burcu, İrem, Derya, Buket, Ece, Bihter, Sude, Alexia, Lana, Derya, İlayda, Aybüke
Antrenör: Mehmet Kamil Söz
Setler: (2025), (2523), (1725), (2509), (1614)
Süre: 125 dk. (26,26,29,24,20 )
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