Nazilli´de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)Aydın´ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Polis, motosikletli yunus timleri ve bir grup hayvansever sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Nazilli Kent Konseyi Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Büro Amirliği motosikletli yunus timleri ve polis ekipleri ile şehir merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı. Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu ile bir grup hayvanseverin de katıldığı çalışma ile Belediye Meydanı, Uzun Çarşı, 23 Nisan Parkı ve Atatürk Parkı gibi şehir merkezinin değişik bölgelerinde sokak hayvanları için yapılmış beslenme istasyonlarına mama ve su bırakıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarını unutmayan hayvanseverler, `Bir kap su, bir kap mama´ diyerek sokak hayvanlarına destekte bulundu.

`SESSİZ CANLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR´

Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Nazilli Kent Konseyi Çevre Doğa Hayvan Haklarını Koruma Grubu Nazilli Hayvan severler Derneği ve Nazilli Belediyesi ortak çalışmalarıyla İçişleri Bakanlığı´nın yayınlamış olduğu sokağa çıkma kısıtlamasında her zaman olduğu gibi sahipsiz hayvanların beslenmesinde çalışmalarımız devam etti. Özellikle uzak bölgelerde beslemeleri gerçekleştirdik. Sokağa çıkma kısıtlamalarında her zaman olduğu gibi sloganımız aynı; `Kapınızın önüne bir kap su, bir kap mama bırakın´ diyerek, duyarlılığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Nazilli´de İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Büro Amirliği´ne bağlı ekipler, yunus timleri ve emniyet kuvvetlerimiz sokak hayvanları duyarlılığı ile desteklerine devam ettiler. Sessiz canlarımız için çalışmalarımız devam ediyor. İlçe içerisinde sokak hayvanları için yapılan Aydın Büyükşehir Belediyesi´nin su istasyonlarını, Nazilli Belediyesi´nin mama istasyonlarını kullanmaya devam ediyoruz. Gönüllülerimiz ile sokak hayvanlarımız için toplam 82 tane kulübe yaptık. İlçenin farklı bölgelerine bıraktığımız kulübelerde sokak canlarımızı soğuktan korumaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

