Kuşadası'nda 9 ay önce göreve başlayan Müftü Rahmi Yiğit’in tayini İzmir’e çıktı.
14 Mart 2020’de Sakarya’nın Geyve İlçe’sinden, Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne atanan Müftü Rahmi Yiğit, göreve başlamasının 9’uncu ayında İzmir’e atandı. Çeşitli icraatları ile adından sıkça söz ettiren Müftü Rahmi Yiğit'in tayini çıktıktan sonra 10 gün izne ayrıldığı izin dönüşü İzmir'de görevine başlayacağı öğrenildi. Müftü Rahmi Yiğit'ten boşalan koltuğa şimdilik yardımcısının vekalet edeceği öğrenildi.
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