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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araç ile birlikte 2 aracın yanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araç ile birlikte 2 aracın yanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında B.E.’ye ait 09 ACG 018 plakalı araç, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Bir anda arabayı saran alevler, park halindeki 09 P 0085 plakalı minibüse de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iki araç ta kullanılmaz hale geldi.
Kısa süre içinde yakalandılar
Olayın ardından çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayın şüphelileri H.T., A.A. ve Ü.Y.’yi kısa süre içerisinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.T.’nin uyuşturucu ticaretinden 20 yıl hapis cezası bulunduğu ve korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan sorgusunda aracı alacakverecek meselesinden dolayı yaktıkları iddia edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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