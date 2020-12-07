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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan anne adaylarına 'hareketsiz yaşam' uyarısı

İHA

Uzmanlardan anne adaylarına 'hareketsiz yaşam' uyarısı

Uzmanlar Korona virüs dolayısıyla fazlasıyla evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde anne adaylarını hareketsiz yaşam ve aşırı kiloya karşı uyardı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, "Hareketsiz yaşam gereğinden fazla kilo alımına sebep olabilir. Bu da anne ve bebek sağlığı açısından bir çok sorunu beraberinde getirir" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını etmeye devam ediyor. Korona virüse karşı alınan kısıtlama kararları da evde geçirilen süreyi uzatıyor. Korona virüs nedeniyle beslenme alışkanlıkları değişen ve hareketsiz yaşam sürdürmek zorunda kalan anne adaylarının sağlığı olumsuz yönde etkileniyor. Bu durumun anne adayları açısından önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, "Gebelik döneminde normalden fazla kilo artışı gebelik tansiyonu, erken doğum riski ve anne adaylarında diyabet gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Bu durum hem anneyi hem de tehdit eder" dedi.

Normal doğum zorlaşabilir
Op. Dr. Çiğdem Karas, hamilelikte kilo alımının kontrol altına alınması gerektiğini ifade ederek, "Anne adaylarının hamilelikte kilo alması anne adayının kan şekerinin yükselmesini de beraberinde getirir. Bu durumda bebeğe plasenta yoluyla fazla miktarda şeker geçişi sağlanır. Bu durum kontrol altına alınmazsa bebeğin sağlık durumunu olumsuz yönde etkiler ve normal doğum zorlaşabilir ve bazı komplikasyonlar gelişebilir. En önemlisi de bu bebekler hayatı boyunca şeker hastalığı riski altında olurlar. Ayrıca hamilelikte kilo alımının neden olabileceği bir başka durum da tansiyon yüksekliğidir. Bu durum anne adaylarında gebelik zehirlenmesine, bebeğin de gelişememesine neden olabilir. Hamilelik döneminde 1015 kilogram arasında kilo alınması normal bir durumdur. Bir ayda belirli bir kilonun üzerindeki artış anne ve bebeği bu risklerle karşı karşıya bırakır. Anne adaylarının kilo artışları ayda 5 kilogramın üzerinde olmamalıdır" dedi.

Beslenmeye ve fiziksel aktiviteye önem verilmeli
Bebeğin gelişimi açısından anne adaylarının hareketsiz kalmamaları gerektiğini söyleyen Karas, "Hamilelik döneminde beslenme çok önemlidir. Anne adayları karbonhidrattan, ödem oluşumuna neden olan tuzdan uzak durmaları, bol sıvı almaları ve sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelidir. Anne ne kadar sağlıklı olur, sağlıklı beslenir ise bebek de o derecede sağlıklı olur ve sağlıklı beslenir. Ayrıca Korona virüs nedeniyle evde kalmak anne adaylarında uzun süre hareketsizliğe dolayısıyla da gereğinden fazla kilo almaya neden olabilir. Anne adaylarının yaptıkları fiziksel aktiviteler, kasları güçlendirir ve normal doğumu kolaylaştırır. Anne adayları ev içerisinde hareketsiz kalmamalı ve kendilerine ev içerisinde de olsa yürüme alanları oluşturmalıdır. Hafif egzersizlerle bu durum desteklenebilir. Mümkünse açık hava yürüyüşleri yapılmalı ve temiz hava alınmalı" diye konuştu.

Doktor kontrolleri aksatılmamalı
Anne adaylarının doktor kontrollerini aksatmamaları gerektiğini kaydeden Op. Dr. Çiğdem Karas şöyle konuştu; "Korona virüse yakalanma korkusu hamilelik döneminde psikolojik olarak daha hassas bir dönemde olan anne adaylarında daha fazla görülebilir. Ancak doktor kontrolünün aksatılması da çok ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle doktor kontrolü aksatılmamalıdır. Anne adayları maske, mesafe ve hijyen konularına azami dikkat göstererek kontrollerine zamanda gitmelidir. Bebeğin durumu ultrason ile yakından takip edilmeli ve kan tahlilleri yapılarak hamileliğin gidişatı değerlendirilmelidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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