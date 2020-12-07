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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı

İHA

ADÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi’nce (Amerika Birleşik Devletleri) hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye girdi.
"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine Türkiye’den girmeye hak kazanan 857 akademisyen arasında ADÜ’den yer alan Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ethem Aktürk, Prof. Dr. Atila Yüksel, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer alarak, kendileri ve ADÜ adına büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Ethem Aktürk, 2019 verilerine dayanarak Yoğun Madde Fiziği alanında yapmış olduğu yüksek etki değerine sahip uluslararası yayınlar ve bu yayınlarına yapılan atıflar dolayısıyla dünyanın en iyi bilim insanları listesine dâhil oldu. Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar ise Forestry & Architecture alanında yüzde 2’lik dilime giren 24 bin 91 araştırmacı arasında 245’inci oldu
Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis ve ekibi tarafından yayımlanan çalışmada, standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın en iyi 159.684 bilim insanını kapsayan (ilk yüzde 2) bir veri tabanına göre atıf göstergeleri, atıf sayıları, hindeks değerleri, ortak yazarlıkları ve etki faktörlerine bağlı olarak tablolar oluşturuldu. Belirtilen bu göstergeler kullanılarak yazarlar bilim insanlarını 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda kategorize etti.
ADÜ’den yapılan açıklamada, “PLOS Biology dergisinde yayımlanan “Updated sciencewide author databases of standardized citation indicators” başlıklı makaleye göre, dünyanın en iyi bilim insanları sıralamasında yer alan Öğretim Üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.

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