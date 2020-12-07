Didim’de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Fener Koyu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.
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