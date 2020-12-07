Nazilli Belediyesi işçileri uluslararası belgelerine kavuşuyor

Nazilli Belediyesi sahada çalışan 320 personeli için ‘inşaat işleri’ başlığında belgelendirme sınavı başlattı. Uluslararası bir belgelendirme şirketi işbirliğiyle Ahmet Şensan Düğün Salonu’nda başlayan sınava toplamda 320 işçi katılacak.

İlk gün 18 personelin tabi tutulduğu sınav, 45 dakikalık teori ve performansa dayalı uygulama olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. 6331 Sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tehlikeli iş sınıfında görev yapan personele zorunlu tuttuğu belgelendirme sınavı 15 gün boyunca Ahmet Şensan Düğün Salonu’nda ve Fen İşleri Şantiyesi'nde dönüşümlü olarak devam edecek. Genel inşaat işleri başlığından 2. seviye olarak alınacak Europass onaylı belge Avrupa Birliği’ne dahil olan bütün ülkelerde geçerli olacak. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sınav salonu ziyaretinde tüm işçilere başarılar dileyerek, belgelendirmenin ve eğitimin önemini vurguladı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bakanlığımız ek düzenlemeler sayesinde Mesleki Yeterlilik Eğitimleri’ni güçlendiriyor. Biz de bu süreçte işçilerimizin donanımını artırmak adına böyle bir girişimde bulunduk. Personelimizin eğitim ve sınav ücretleri İşsizlik Fonu tarafından karşılanıyor. Belgeyi almaya hak kazanacak tüm işçilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.



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