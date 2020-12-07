Küçük çocuğun isteğini Başkan Atay yerine getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük çocuğun isteğini Başkan Atay yerine getirdi

İHA

Küçük çocuğun isteğini Başkan Atay yerine getirdi

Efeler Belediyesi’ne ait Zeybek Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Parkı, ilkokul öğrencisi Elif Sena Acar’ın talebi üzerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor.
Zeybek Mahallesi’nde ikamet eden Elif Sena Acar isimli ilkokul öğrencisinin paylaştığı video üzerine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, söz konusu parkın zemininde ve çocuk oyun gruplarında yenileme çalışmalarına başladı. Onarımı iki hafta sürecek olan park, çalışmaların ardından daha sağlıklı bir hale gelerek çocuklarla buluşacak.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Demirkol, Elif Sena Acar ve annesi Derya Acar ile çalışmalarının gerçekleştiği Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki Sabahattin Ali Parkı’nda bir araya geldi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın selamlarını ileten Park ve Bahçeler Müdürü Demirkol, “Parkımızla ilgili çağrınıza duyarsız kalmamız mümkün değildi. Hemen hareket geçtik ve parkımızda yenileme çalışmaları başladı. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz” dedi.
Anne Derya Acar da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, “Kızım yaşıtları gibi parkta oynamayı çok seviyor. Parkımızın eksikleri vardı, video çekip belediyemize bildirmek istedi. İlginiz için çok teşekkür ederim, hemen ekipler geldi ve çalışmalara başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay bizi çok mutlu etti, kızımı sevindirdi. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi işçileri uluslararası belgelerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi işçileri uluslararası belgelerine ...
Nazilli Belediyespor'un maçı ertelendi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un maçı ertelendi
Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
Didim’de 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı
Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi
YEREL HABERLER Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk ...
ADÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim ...
AK Parti İl Başkanı Özmen, “Kısa bir sürede 12 bini aşkın üye kaydı gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Özmen, “Kısa bir sürede 12 bini ...
Uzmanlardan anne adaylarına 'hareketsiz yaşam' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan anne adaylarına 'hareketsiz yaşam' ...
Bitcoin Safiye´nin adli kontrolün kaldırılması talebine bakanlıktan ret
YEREL HABERLER Bitcoin Safiye´nin adli kontrolün kaldırılması ...
Korona virüs arkadaş toplantılarını dijital ortama taşıdı
YEREL HABERLER Korona virüs arkadaş toplantılarını dijital ortama ...
Hastaneye oksijen cihazı bağışladı
YEREL HABERLER Hastaneye oksijen cihazı bağışladı
Nazilli’de polis sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Nazilli’de polis sokak hayvanlarını unutmadı
Nazillili eczacı Korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Nazillili eczacı Korona virüse yenildi
Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aydın-Denizli Otoyolu'nda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Aydın-Denizli Otoyolu'nda hummalı çalışma
Kendisinden 32 yaş büyük cipten vazgeçemiyor
YEREL HABERLER Kendisinden 32 yaş büyük cipten vazgeçemiyor
Kuşadası Müftüsü İzmir'e tayin oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Müftüsü İzmir'e tayin oldu
Genel Sekreter Yamen, Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Genel Sekreter Yamen, Korona virüse yakalandı
Aydın’ın kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’ın kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış ...
Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı
YEREL HABERLER Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı
Nazilli´de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
YEREL HABERLER Nazilli´de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler ...
Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Sultanlar Ligi: Aydın BBS:3 - Sistem9 Yeşilyurt:2
YEREL HABERLER Sultanlar Ligi: Aydın BBS:3 - Sistem9 Yeşilyurt:2

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X