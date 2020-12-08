Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki "Korona virüs nedeniyle meydana gelecek bulaş, vaka ve ölüm konusunda vicdanen rahatım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki "Korona virüs nedeniyle meydana gelecek bulaş, vaka ve ölüm konusunda vicdanen rahatım"

İHA

Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki "Korona virüs nedeniyle meydana gelecek bulaş, vaka ve ölüm konusunda vicdanen rahatım"

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Yukarı Görle ve Ataköy Mahallelerine 15 gündür uygulanan karantina kaldırıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu tarafından alınan karara Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley tepki göstererek, "Meydana gelebilecek bulaş, vaka ve ölümler nedeniyle vicdanım rahat" dedi.

Karacasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetimi Kurulları Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in çağrısı üzerine toplandı. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Ataköy ve Yukarı Görle Mahallelerindeki karantinanın sonlandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Alınan kararın ardından Kaymakam Ahmet Soley tepki gösterdi. Ataköy Mahallesi'nde iyileşenlere rağmen her gün ortaya çıkan yeni vakalar sonucunda vaka ve temaslı sayısının artma eğiliminde olduğunu kaydeden Soley, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu'nun bu konudaki kararlarına saygılıyım. Salgının bundan sonraki seyrinde Ataköy Mahallesi'nde meydana gelecek vaka ve ölümlerle, Ataköylü bir vatandaşın ilçe merkezi ve çevre mahallelerde oluşturacağı bulaştan vicdanen rahat olduğumu da belirtmek isterim" dedi.

"İlçede bugüne kadar 346 vaka ortaya çıkarken, 9 kişi hayatını kaybetti"
Mart ayı başlarından beri pandemi süreci içinde zor günler geçirildiğini hatırlatan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Bu süreçte tüm çabam da devletimin benden beklentisi olan salgın yönetim sürecini en iyi şekilde yönetip, bu zor günleri en az zararla mümkün olduğunca çabuk atlatıp salgının etkilerini ilçemizde en düşük seviyede tutabilmektir. Bunun için aldığımız bazı kararlar, bazı uygulamalarımızın belki gereksiz belki de abartılı olduğunu düşünüldü. Ancak; kanımca bugüne kadarki tüm karar ve uygulamalarımız yerinde, zamanında alınmış kararlar ve uygulamalardı. Bu nedenle de salgının başından Kurban Bayramı'na kadar olan süreci ilçemizde herhangi bir vaka yaşamadan geçirebildik. Kurban Bayramı sonrasında Ataeymir Mahallemizde ilk vakayı yaşamamızın ardından, salgının da ülke genelinde yeniden pik yapması ile vakalar birbirinin ardı sıra geldi. Bugüne kadar 346 vaka, 9 ölüm yaşadık. 182 vakamız da uygulanan tedaviye cevap verip iyileşti. An itibari ile ilçemizde aktif vaka sayısı 150 olup, en yoğun yaşandığı ilçe merkezinde kontrol altına alınıp iyileşen hasta sayısı artarken, aktif vaka, temaslı ve izole altına alınan kişi sayısı azalma eğilimine girip salgın ilçe merkezinde kontrol altına alınmaya başlamıştır" diye konuştu.

"Ataköy Mahallesi'nde vaka sayısı artmaya devam ediyor"
Kaymakam Soley, salgının Geyre, Ataeymir, Karabağlar, Yenice ve Esençay Mahallelerinde ciddiyetini koruduğunu, Yukarı Görle Mahallesi'nde ise uygulanan karantina sonrasında kontrol altına alındığını ancak 15 gündür karantina uygulanan diğer bir mahalle Ataköy Mahallesi'nde ise iyileşenlere rağmen her gün ortaya çıkan yeni vakalar sonucunda vaka ve temaslı sayısı artma eğiliminde olduğunu ifade ederek, "Bu mahalle, ilçemizde salgının en şiddetli yaşandığı mahalle konumundadır. Test yapılıp, virüs taşıyıp taşımadığı anlaşılıncaya kadar da mahallede kimin vaka, kimin temaslı, kimin olası vaka olduğu, kimin temaslarıyla tehlike oluşturacağı bilinmemektedir. Bu nedenle Ataköy Mahallemizdeki karantinanın kalkmasıyla mevcut bilinmeye olası vaka ve temaslıların, ilçe merkezindeki ve çevre mahallelerdeki temaslarıyla virüs, yeni yeni kontrol altına almaya başladığımız bu mahallelerde de yeniden hızla yayılmaya başlayıp, artık kontrol altına alınması daha da zor bir durum haline gelebilecektir" ifadelerini kullandı.

"Vicdanen rahatım"
Ataköy Mahallesi'ndeki vaka sayıları nedeniyle karantinanın kaldırılmasını doğru bulmadığını ve meydana gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı vicdanının rahat olduğunu belirten Soley şöyle konuştu; "Kanımca Ataköy Mahallemizde karantinanın kaldırılması için henüz erken olup, karantinanın günlük vaka ve temaslı sayılarında azalma meydana gelip, salgın yayılma grafiği plato çizmeye başladığında kaldırılması kararı daha doğru olacakken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu, mahallede yaşayanların yakınmaları ve karantinanın oluşturduğu ekonomik sıkıntılar ve işsizliği göz önüne alıp, bu mahalledeki karantinayı 7 Aralık tarihi itibarı ile kaldırmıştır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu'nun bu konudaki kararlarına saygılıyım. Salgının bundan sonraki seyrinde Ataköy Mahallesi'nde meydana gelebilecek vaka ve ölümlerle, Ataköylü bir vatandaşın ilçe merkezi ve çevre mahallelerde yaracağı buladan vicdanen rahat olduğumu belirtmek isterim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cennet hurması, altın yılını yaşıyor
YEREL HABERLER Cennet hurması, altın yılını yaşıyor
Aydın’da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine düştü
YEREL HABERLER Aydın’da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine ...
Aydınlılar doğal gaz fiyatlarına isyan etti “Kalpleri ısıttınız ama cepleri soğuttunuz”
YEREL HABERLER Aydınlılar doğal gaz fiyatlarına isyan etti “Kalpleri ...
Aydın’ın tarihi lezzetini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Aydın’ın tarihi lezzetini devam ettiriyor
Aydın’da sabah saatlerinde sis etkili oldu Yetkililer sis nedeniyle sürücüleri uyardı
YEREL HABERLER Aydın’da sabah saatlerinde sis etkili ...
Didim Belediyesi’nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını ...
Başkan Aydın, asgari ücretten vergi yükünün kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Aydın, asgari ücretten vergi yükünün ...
Aydın'da 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili baba ve iki oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili ...
Karacasu'daki 2 mahalleye uygulanan karantina sonlandırıldı
YEREL HABERLER Karacasu'daki 2 mahalleye uygulanan karantina ...
Aydın'da 4 kişiye kurşun yağdıran baba ve iki oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da 4 kişiye kurşun yağdıran baba ve iki oğlu ...
Kuşadası Ticaret Odası devlet hastanesine oksijen cihazı bağışladı
YEREL HABERLER Kuşadası Ticaret Odası devlet hastanesine oksijen ...
Kuşadası’nın ünlü Barlar Sokağı yenileniyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın ünlü Barlar Sokağı yenileniyor
Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem ...
Küçük çocuğun isteğini Başkan Atay yerine getirdi
YEREL HABERLER Küçük çocuğun isteğini Başkan Atay yerine getirdi
Nazilli Belediyesi işçileri uluslararası belgelerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi işçileri uluslararası belgelerine ...
Nazilli Belediyespor'un maçı ertelendi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un maçı ertelendi
Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
Didim’de 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı
Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi
YEREL HABERLER Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk ...
ADÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim ...
AK Parti İl Başkanı Özmen, “Kısa bir sürede 12 bini aşkın üye kaydı gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Özmen, “Kısa bir sürede 12 bini ...
Uzmanlardan anne adaylarına 'hareketsiz yaşam' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan anne adaylarına 'hareketsiz yaşam' ...
Bitcoin Safiye´nin adli kontrolün kaldırılması talebine bakanlıktan ret
YEREL HABERLER Bitcoin Safiye´nin adli kontrolün kaldırılması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X