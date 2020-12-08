Çine Devlet Hastanesi’nde yeni Kovid-19 alanı oluşturuldu

Çine Devlet Hastanesi’nde Kovid19 bulaş riskini en aza indirmek için hastanenin ana girişlerinden ayrı 3 poliklinik ve 3 müdahale alanı oluşturuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kovid19’la etkin mücadele kapsamında mevcut binayı bölerek hastanemize başvuran Kovid19 olası ve pozitif hastaların sağlık hizmeti alabileceği hastanemizin ana girişlerinden tamamen ayrı 3 poliklinik ve 3 müdahale alanı kapasiteli yeni Kovid19 muayene ve takip alanları oluşturulmuştur. Amacımız Kovid19 olasışüphesi ile gelen hastalarımızın konforlu bir ortamda en iyi ve en hızlı bir şekilde kayıt, muayene, tetkik, tanı ve tedavilerini almalarını sağlamanın yanında Kovid19 dışında başka hastalık şikayetleri ile hastanemize başvuran hastalarımızın ve çalışanlarımızın bulaş riskinin azaltılmasıdır” denildi.

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