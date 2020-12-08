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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık taburcu oldu "Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin"

İHA

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık taburcu oldu "Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yalandığı Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Alıcık, "Kimse bana bir şey olmaz demesin, bu işin şakası yok" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alıcık'tan sevindirici haber geldi. Hastaneden taburcu olan ve tedavisine bir süre daha evinde devam edilecek olan Alıcık, önemli mesajlar verdi.

"Bu işin şakası yok"

Hiç kimsenin sağlına güvenerek 'bana bir şey olmaz' dememesi gerektiğini ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Cuma günü yatışımın yapıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nden taburcu oldum. Başta başhekim Engin bey olmak üzere, doktorum Cemalettin beye ve tüm sağlık personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada çok iyi bir şekilde tedavi gördüm. Hastaneye yattığımdan bu yana arayan soran tüm dostlarımız da dualarını esirgemedi. Tüm hepsinden Allah razı olsun. Sevilmek ve sayılmak çok güzel bir şey. Bunu hasta olduğunuzda çok daha iyi anlıyorsunuz. Dostlarınızın sizi araması çok büyük mutluluk veriyor. Rica ediyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kuralları çok önemli. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Ben de öyle düşünüyordum ama hastaneye başvurduğumda virüsün akciğerlere kadar inmiş olduğunu gördük. Korona virüsü yenmek adına başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm devlet büyüklerimiz canla başla çalışıyorlar. Aşı haberlerini de dikkatle takip ediyoruz. İnşallah kısa zamanda güzel haberler alacağız" dedi.

Alıcık öte yandan hastalığı atlatıp sağlığına kavuşmuş olan herkesi immün plazma bağışlamaya davet etti. Kendisinin de immün plazma bağışı yapabilmek için gerekli şartları sağladığında bağış yapacağını sözlerine ekleyen Alıcık, "Bir kişinin sağlığa kavuşmasında katkımız olursa, ne mutlu bize. Hastanede tedavi altında olan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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