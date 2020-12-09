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Aydın, Denizli ve Muğla’da 19 bin 861 hektarda toplulaştırma yapıldı

İHA

Aydın, Denizli ve Muğla’da 19 bin 861 hektarda toplulaştırma yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Aydın, Denizli ve Muğla’da 19 bin 861 hektar alanda toplulaştırma yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında yazılı açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” dedi.
"Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak"
Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapılarak, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor.
"Arazi toplulaştırması Modern Sulama Metotları’nın uygulanmasını kolaylaştırıyor"
Arazi toplulaştırması ile parseller büyüyerek, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor. Parsel sayısı azalırken, parsel büyüklüğü artıyor. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulup, her parsel yola ve kanala kavuşuyor. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalırken, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalıp, yakıt tasarrufu sağlanıyor. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşıp, sulama oranı ve randımanı artıp, sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri iki kat artıyor.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘2020 yılında Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
"2020 Yılında Aydın’da 8 Bin 946 hektar arazi toplulaştırıldı"
Genel Müdür Yıldız, ‘Aydın ilimizde de 2020 yılında 2 adet projede toplam 21 bin 900 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 8 bin 946 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 6 bin 556 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” diye konuştu.
"2020 Yılında Denizli’de 6 Bin 500 hektar arazi toplulaştırıldı"
Genel Müdür Yıldız, Denizli’de yapılan çalışmalar hakkında, 2020 yılında 3 adet projede toplam 41 Bin 963 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 6 Bin 500 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti.
"2020 Yılında Muğla’da 4 Bin 415 hektar arazi toplulaştırıldı"
Genel Müdür Yıldız, ‘Muğla ilimizde ise 2020 yılında 1 adet projede toplam 10 Bin 615 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 4 Bin 415 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 6 Bin 700 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir’ diye konuştu.
Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Aydın, Denizli ve Muğla illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 6 proje dahilinde 19 bin 861 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 25 Bin 107 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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