Nazilli Belediyespor'da 6 oyuncunun karantinası bitecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor'da 6 oyuncunun karantinası bitecek

DHA

Nazilli Belediyespor'da 6 oyuncunun karantinası bitecek


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın oynaması gereken Yozgatspor 1959 maçı, takımda yaşanan 12 koronavirüs vakası nedeniyle ertelenen Nazilli Belediyespor'da 6 isim cuma günü karantinadan çıkacak. Son haftalarda koronavirüs kabusuyla boğuşan siyah-beyazlılarda daha önce PCR testleri pozitif çıkan Berkay Çakır, Aytaç Deniz, Ufukcan Engin, Sinan Akgöl, Zekeriya Topayan ve Murat Can Bölükbaşı, izolasyon süreçlerinin bitmesiyle yeniden teste tabi tutulacak.
Bu futbolcular test sonuçları negatife dönmesi durumunda yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Nazilli'de koronavirüs semptomları gösteren Teknik Direktör Hasan Şermet de hafta başına takımın başına dönmüştü.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-12-09 11:01:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Doğa turizminin yeni adresi Kuşadası olacak
YEREL HABERLER Doğa turizminin yeni adresi Kuşadası olacak
Aydın, Denizli ve Muğla’da 19 bin 861 hektarda toplulaştırma yapıldı
YEREL HABERLER Aydın, Denizli ve Muğla’da 19 bin 861 hektarda ...
Didim’de Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Didim’de Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını ...
Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi Evde kalmamak için tavuk edindi, şimdi siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi Evde kalmamak ...
Çineli muhtar Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çineli muhtar Korona virüs nedeniyle hayatını ...
Aydın´da korkutan alışveriş
YEREL HABERLER Aydın´da korkutan alışveriş
Kuşadası’nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın altyapı sorunları belediyelerin ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı Polisten kaçtı, ceza yemekten kaçamadı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü alkollü ...
1 yaşında yuttuğu toplu iğneden 18'inde kurtuldu
YEREL HABERLER 1 yaşında yuttuğu toplu iğneden 18'inde kurtuldu
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık taburcu oldu "Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık taburcu oldu "Kimse 'bana ...
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü PCR testleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü PCR testleri hakkında ...
Aydın'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor
Söke’de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak
YEREL HABERLER Söke’de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç ...
Çine Devlet Hastanesi’nde yeni Kovid-19 alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Çine Devlet Hastanesi’nde yeni Kovid-19 alanı ...
Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor
Aydın'da 27 firmaya idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Aydın'da 27 firmaya idari para cezası uygulandı
Nazilli Belediyespor'a Şermet morali
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a Şermet morali
Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki "Korona virüs nedeniyle meydana gelecek bulaş, vaka ve ölüm konusunda vicdanen rahatım"
YEREL HABERLER Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın ...
Cennet hurması, altın yılını yaşıyor
YEREL HABERLER Cennet hurması, altın yılını yaşıyor
Aydın’da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine düştü
YEREL HABERLER Aydın’da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine ...
Aydınlılar doğal gaz fiyatlarına isyan etti “Kalpleri ısıttınız ama cepleri soğuttunuz”
YEREL HABERLER Aydınlılar doğal gaz fiyatlarına isyan etti “Kalpleri ...
Aydın’ın tarihi lezzetini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Aydın’ın tarihi lezzetini devam ettiriyor
Aydın’da sabah saatlerinde sis etkili oldu Yetkililer sis nedeniyle sürücüleri uyardı
YEREL HABERLER Aydın’da sabah saatlerinde sis etkili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X