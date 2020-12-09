Nazilli Belediyespor'da 6 oyuncunun karantinası bitecek

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın oynaması gereken Yozgatspor 1959 maçı, takımda yaşanan 12 koronavirüs vakası nedeniyle ertelenen Nazilli Belediyespor'da 6 isim cuma günü karantinadan çıkacak. Son haftalarda koronavirüs kabusuyla boğuşan siyah-beyazlılarda daha önce PCR testleri pozitif çıkan Berkay Çakır, Aytaç Deniz, Ufukcan Engin, Sinan Akgöl, Zekeriya Topayan ve Murat Can Bölükbaşı, izolasyon süreçlerinin bitmesiyle yeniden teste tabi tutulacak.
Bu futbolcular test sonuçları negatife dönmesi durumunda yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Nazilli'de koronavirüs semptomları gösteren Teknik Direktör Hasan Şermet de hafta başına takımın başına dönmüştü.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-12-09 11:01:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.