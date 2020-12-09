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Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Tuncer; "Türkiye, turizm noktasında bir şampiyonlar ligi oyuncusu" "Aydın'da 2020 yılında 1 milyon 400 bine yakın turist ağırladık"

İHA

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Tuncer; "Türkiye, turizm noktasında bir şampiyonlar ligi oyuncusu" "Aydın'da 2020 yılında 1 milyon 400 bine yakın turist ağırladık"

Aydın'da düzenlenen turizm değerlendirme toplantısına konuşan Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tuncer, Türkiye'nin turizm noktasında bir şampiyonlar ligi oyuncusu olduğunu ifade ederek, Aydın'da 2020 yılı içerisinde 1 milyon 400 bine yakın turistin ağırlandığını belirtti.

Aydın'da 2020 turizmini değerlendirmek ve 2021 hedeflerini belirlemek amacıyla turizm değerlendirme toplantısı düzenlendi. Aydın Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, TGA Turizm Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, belediye ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tuncer, 2020 yılında Aydın'da pandemiye rağmen turizm tarihe geçecek bir performans ortaya konulduğunu ifade etti. Tuncer, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse rağmen otellerdeki doluluk oranları yüzde 6070 bandına ulaştı. 1 milyon 400 bine yakın turist ağırladık. Bu oran da bizi hem mutlu etti hem de gururlandırdı" dedi.

"Turizm Aydın'ın en önemli ürünü"

Turizmin Aydın'ın en önemli ürünü olduğunu kaydeden Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tuncer, "Bir ürünün ortaya çıkması, ambalajlanması ve onun tanıtılması bir pazarlama süreci içerisinde yer alıyor. Bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi, Aydın'a üreteceğimiz katma değer noktasında bizim görevimiz, bu hepimizin sorumluluğu. Bu sadece kamu kurumlarının değil, sivil toplum örgütlerinin, bu sektörde çalışan müteşebbislerin ve hatta o sektörde emek gösteren emekçiler dahil olmak üzere hepimizin üzerine düşen bir görev ve yük. Turizm potansiyelimizin hem gerçek potansiyelini, gerçek öz gücünü sergileyebilmesi için ne gibi kararlar alınmalı ve mevcut potansiyeli tanıtarak daha çok turiste nasıl ulaşabiliriz ve marka değerini nasıl arttırabiliriz gibi konuları ortak akılla üretmemiz gereken bir misyon olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda TGA ekibimiz Türkiye'yi gezen ve özellikle Antalya, İstanbul, Muğla ve Aydın gibi jenerik illerimize özel bir önem gösteren, oraları tanıtma noktasında hazırladıkları çalışmalar, ayırdıkları kaynaklarla ayrı bir kıymet veren bir ekip. Bu doğrulta Aydın ilimiz özel bir ilgiyi hak ediyor" dedi.

"2020'yi beklentilerin üzerinde bir performans ile atlattık"

Türkiye'nin turizm noktasında bir şampiyonlar ligi oyuncusu olduğunu ve Aydın'da 2020'yi beklenenin üzerinde atlatıldığını ifade eden Tuncer, "2021 için sağlam bir iş birliğine ihtiyacımız var. Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerimiz ile iş birliklerimiz kuvvetli. 2020 çok zor bir yıldı. Bu yılı iyi atlattığımızı ve beklediğimizin üzerinde bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. 2020 yılı içerisinde göreve geldiğimde 2019 yılı turizm verileri ve istatistiklerini incelediğimde ilk yorumum Türkiye'nin turizm noktasında bir şampiyonlar ligi oyuncusu olduğu yönündeydi. 2019 yılında Türkiye olarak 52 buçuk milyon turist ağırlayarak, 34 milyar dolar gelir elde ettik. Turizm ziyaret listesinde 6'ncı sırada yer aldık. Altımızda İngiltere ve Almanya gibi jenerik ülkeler var. Bu veriler aslında ne kadar yüksek bir performans gösterdiğimzin de bir resmi. Aydın'da da 2019 da yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında turisti ağırladık. O dönemde bakanlık ile yaptığım iştişarelerde 2019'daki verilerin 3'te 1'ine erişmek tatmin edici bir skor sayılıyordu. Yani 600700 bin civarı turisti ağırladığınız zaman tatmin edici bir değer olarak düşünebilecektik. Ancak 2020 yılında TGA'nın da kıymetli çalışmaları ile Aydın'da 1 milyon 400'bine yakın turist ağırladık. Otel doluluklarımızda yüzde 6070 bandına ulaştık. Bu bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı" diye konuşarak bu tablonun Aydın için tarihe geçecek bir performans olduğunu dile getirdi.

"GoTurkey'de Aydın'da yer alacak"

TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen TGA'nın çalışmaları hakkında genel bilgiler verdi. Türkiye'nin turist sayısı ve turizm gelirini arttırarak turizmi 12 aya yaymak için çalıştıklarını ifade eden Türkmen, "Amacımız Türkiyeyi yurtdışına tanıtmak. Ülke turizmini de 12 aya yaymak için çabalıyoruz. 'Goturkey' adında bir internet sitesinde hazırlandı. Bu sitenin içerisini doldurmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 10 ili ziyaret ettik ve tanıtımın dağınık olarak yapıldığını gördük. Bunu tek bir çatı altında toplamak için çalışıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'deki 81 ilin kültür ve turizm envanterini çıkartarak bu sitede tek bir çatı altında illerimizi dolayısıyla da ülkemizi tanımak istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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