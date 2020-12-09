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Başkan Tuncel'den sağlık çalışanları adına Başhekim Dinçel'e Teşekkür

İHA

Başkan Tuncel'den sağlık çalışanları adına Başhekim Dinçel'e Teşekkür

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, içinde bulunduğumuz zorlu salgın sürecinde müthiş mücadele gösteren sağlık çalışanları adına Devlet Hastanesi Başhekimi Hasibe Özgeçen Dinçel'i zirayet etti. Başkan Tuncel, zorlu süreçte yoğunluğu artan hastanelerde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına müteşekkir olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette hastane yönetimiyle Devlet Hastanesinin mevcut eksiklerini ve yaşanılan sıkıntıları görüşen Başkan Tuncel, Söke Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Pandeminin başlangıcından itibaren aralıksız olarak tedbir çalışmalarına devam ettiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Sağlık çalışanlarımız tüm ülkede sürecin başından bu yana müthiş bir özveri ile çalışıyor. Söke'de de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hastanemizin eksiklerinin giderilmesi konusunda belediye olarak üzerlerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Doktorlarımız ve tüm sağlık camiasına müteşekkiriz" dedi.
Gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Başkan Tuncel'e teşekkür eden Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel; "Bu türlü ziyaretler bizlere daha çok güç veriyor" dedi.

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