Ege Denizi’nde yarın fırtına bekleniyor

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Ege Denizi’nde yarın sabah ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nde yarın (10.12.2020 Perşembe) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (5075km/sa) kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cuma günü (11.12.2020) ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.

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