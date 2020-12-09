Haber alamadığı kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştı



Cemal YILDIRIM/ AYDIN (DHA)AYDIN´ın Efeler ilçesinde, ağabeyinin haber alamadığı Akif Yıldırım (55), bir süredir yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi´ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir yalnız yaşayan kardeşi Akif Yıldırım'dan haber alamayan Nevzat Yıldırım durumdan şüphelenerek, kardeşinin evine gitti. Ağabey Yıldırım, defalarca kapıyı çalmasına rağmen kardeşi kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile Akif Yıldırım'ın evine girdi. Polis, Akif Yıldırım´ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akif Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey gözyaşlarına hakim olamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Akif Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağabey Nevzat Yıldırım ile Akif Yıldırım'ın uzun bir süredir aynı apartmanda oturduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2020-12-09 21:17:28



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