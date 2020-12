Nazillili hamamcıdan çağrı: "Hamamlar sağlık için yeniden açılmalı"

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uzun yıllardır hamam işletmeciliği yapan ve pandemi nedeniyle ikinci kez kapatılmak zorunda kalmaları nedeniyle yetkililere seslendi. Hamamların temizliğin ana merkezi olduğunu ifade eden Hamam İşletmecisi Kadir Kabak, “Maske, mesafe, temizlik diye her zaman vurgulanan ve temizliğin ana merkezi hamamların mağduriyeti bir an önce giderilmeli, hamamlar sağlık için yeniden açılmalıdır” dedi.

Nazillili Hamam İşletmecisi Kadir Kabak, iş yeri önünde ve çatısında verdiği pankartlı pozlarla sesini duyurmaya kararlı olduğunu ifade edere, “Söz konusu virüs nedeniyle hamamlar ikinci defa kapatıldı. Pandemi sürecinde bilim adamları, kurul üyeleri, sağlık bakanlığı ‘maske, mesafe, temizlik’ diye her defasında vurguladığı temizliğin ana merkezi olarak bilinen ve tarihimizde Osmanlı döneminde bile veba salgını gibi hastalıkların yok edilmesi konusunda ilk akla gelen hamamların neden kapatıldığını bir türlü anlayamıyoruz. Temizliğin merkezi olan Hamamlar açılsın. İnanın bize. Hamamların, virüsün yok edilmesi, bertaraf edilmesi konusunda faydası oluyor ve zararı olmuyor. Suyun, sabunun, şampuanın ve kişiye özel havlu ve kesenin içinde virüsün yaşama ve bulaşma şansı sıfır diye düşünüyoruz. İnşallah bir an önce bu virüs salgını yok olup gider ve her şeyimiz ülkemiz normale döner diye dua ediyoruz” dedi.

