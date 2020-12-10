GEKA yönetim kurulu toplantısı Aydın’da yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 135’inci Yönetim Kurulu toplantısı Aydın’da gerçekleştirildi.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un başkanlığında yapılan toplantıda öncelikle ajansın son dönem gerçekleştirdiği çalışmalar Yönetim Kurulu tarafından incelendi.

GEKA’nın gelecek dönem çalışmalarının da görüşüldüğü toplantının gündem maddeleri hakkında açıklama yapan Kurul Başkanı Vali Aksoy, toplantının ilk gündem maddesinin başvuru süreci tamamlanan 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı olduğunu söyledi. GEKA’nın Alternatif Turizm, Alternatif Turizm Altyapısı ve Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programlarından oluşan proje teklif çağrısı kapsamında bölgeden 192 proje başvurusu aldıklarını açıklayan Vali Aksoy, bu programlara başvuru yapan bölgedeki kurum ve kuruluşlara gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür etti.

GEKA’nın bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla tüm yıl boyunca yürüttüğü Fizibilite Desteği programının da konuşulduğu toplantıda Vali Aksoy, “Bu program kapsamında son dönem ajansa başvuru yapan projeler Genel Sekreterliğimiz tarafından Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktır. Onayımıza sunulan projeleri bugünkü toplantımızda inceleyerek karara bağlayacağız. Uygun kriterlere haiz fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler ajans tarafından kamuoyuna açıklanacaktır” dedi.

Ajansın özel sektöre yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını geçtiğimiz günlerde ilan ettiğini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, “Toplam 1 milyon TL bütçeye sahip program işletmelerin kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin artırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması, üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilik, kalite ve verimliliğin artırılmasını amaçlıyor” dedi.

Vali Aksoy yaptığı konuşmada, söz konusu programa tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların başvuru yapmasının ve faydalanmasının büyük önem taşıdığının da altını çizdi.

Konuşmasının son bölümünde Ajansın Kovid19 salgınına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Aksoy; “Tüm dünyayı ve ülkemizi her açıdan derinden etkileyen Kovid19 salgınına yönelik GEKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da öncülüğünde süreç boyunca, proje destek programı ve sektörel araştırmalar yürüttü. Bu zorlu süreçte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Japon Hükümeti işbirliğinde desteklenen, kırılgan sektörlerin durumlarının tespiti ve sektörlerin süreci atlatmaları için oluşturulacak yol haritalarının belirlenmesini amaçlayan “Kovid19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında yapılanlar hakkında Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu’na bilgi verecektir” dedi.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

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