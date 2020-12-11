Adagöl Kuşadası’nın yeni cazibe merkezi olacak

Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mesire Alanı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Adagöl’ün kısa süre içerisinde yeni görünümüne kavuşacağını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından hemşehrilerimiz ile kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir doğal alana kavuşacak” dedi.

Kuşadası’nda her yıl binlerce kişinin temiz hava almak ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek amacıyla ziyaret ettiği Adagöl Mesire Alanı, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenileniyor. Bu kapsamda Kuştur mevkiinde bulanan Adagöl’deki 6 bin 500 metrekarelik alan çimlendirildi. Yeni bir yağmur suyu hattı kanalı yapılan Adagöl’ün otomatik sulama sistemi de yenilendi. Ağaç budama ve ot biçme gibi işleri de tamamlanan mesire alanına 45 yeni kamelya monte edildi. Eski kamelya ve piknik masalarının ise bakım ile onarımı yapıldı. Ekipler Adagöl’deki 6 bin 300 metrekare alanda ise çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

"Yenilen yüzüyle çok beğenilecek"

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, daha yeşil bir Kuşadası için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Kuşadası doğal ve kültürel zenginlikleriyle milyonlarca insanın dikkatini çeken önemli bir kent. Biz Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bir yandan Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte şehir merkezimizdeki çarşıları yenilemek için gece gündüz çalışırken bir yandan da kentimizdeki yeşil alanların bakımlarını yapıyoruz. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur mevkiinde bulunan Adagöl Mesire Alanı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Adagöl’e 1200 metreküp toprak tesviyesi yaparak çimlendirme çalışması yürüttük. 16 olan kamelya sayısını ise 61’e yükselttik. Kentimizin en önemli yeşil alanı olan Adagöl’ün yenilenen yüzüyle çok beğenileceğini düşünüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hemşehrilerimiz ile kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir doğal alana kavuşacak” diye konuştu.



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