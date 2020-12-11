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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'daki camilerde yağmur duası yapıldı

İHA

Aydın'daki camilerde yağmur duası yapıldı

Türkiye'de cuma namazının ardından camilerde yağmur duası yapıldı. Aydın'da da cami cemaati yapılan duaya 'amin' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlamasının ardından Türkiye’nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü. Yağışların olmaması herkesi tedirgin ediyor. Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, yaşanan kuraklığın ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'daki camilerde de cuma namazı sonrası topluca yağmur duası yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan ve Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'daki tüm camilerde de okunan cuma hutbesinde Allah'ın bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri 'su' konusu dikkat çekildi. Suyun israf edilmemesini işaret edilen hutbede;
"Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûli Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, 'Bu ne israf' diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin 'Abdestte de israf olur mu' sorusu üzerine 'Evet, akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile' diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır. Rabbimiz Kur’ânı Kerîm’de şöyle buyurur: 'Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.' Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: 'Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!' Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim" denildi.
Cuma namazının kılmasının ardından herkes, imamın okuduğu duaya 'amin' dedi. Yapılan duaya yoldan geçenler de eşlik etti. Topluca yapılan yağmur duasının ardından cemaat dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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