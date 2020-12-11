Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Aydın’da yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı havanın etkili olması beklenirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmeler göre; Aydın ilinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (12 Aralık 2020 Cumartesi) il genelinde kuvvetli (2150 kg/metrekare), batı kıyılarında (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli (5175 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, rüzgarın Aydın il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (5070 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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