Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

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Aydın’da etkili olacak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli (5070km/sa) ve kısa süreli fırtına (6080 km/sa) şeklindeki güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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