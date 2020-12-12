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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıp tarihine geçen Aydınlı çiftçi, nakil kolları ile hayata tutundu

İHA

Tıp tarihine geçen Aydınlı çiftçi, nakil kolları ile hayata tutundu

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde yaşayan ve 10 yıl önce geçirdiği başarılı çift kol nakli ile yeni kollarına kavuşan çiftçi Cihan Topal (38) hayata yeniden tutundu.

Bundan 12 yıl önce hayvanları için silaj yaparken kollarını silaj makinesine kaptırarak kaybeden Aydınlı çiftçi Cihan Topal, çift kol nakli ile adeta yeniden hayata tutundu. 2010 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel’in ailesi tarafından bağışlanan kollar, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren bir operasyonla Cihan Topal’a nakledildi. Çift kol nakli yapılan ilk hasta olarak tıp tarihine geçen Topal, bugün 6 yaşında olan oğluna ameliyatını başarı ile gerçekleştiren Ömer Özkan’ın adını ve soyadını verdi. Nakil yapıldıktan sonra hayata yeniden tutunan Topal, artık çocuklarının elinden tutup gezdirebiliyor, kendine ait motosikletini kimsenin yardımı olmadan kullanabiliyor.

Kişisel tüm ihtiyaçlarını başkasına ihtiyaç duymadan tek başına karşılayabilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Cihan Topal, “10 yıldır nakil edilen iki kol ile hayatımı sorunsuz bir şekilde sürdürüyorum. Hayvanlarımın bakımlarını yapıyorum, odun toplayıp baltayla onları kırıyorum, otomobil, motosiklet ve traktör kullanabiliyorum. Yeni kollarıma alıştım. Bunları yaparken herhangi bir sorun yaşamıyorum” dedi.

Her şeyden önemlisi çocuklarının ellerinden tutarak parka götürebildiğini kaydeden Topal, “Kollarımı kaybettiğim dönemde kızımın saçını bir daha okşayamayacağım diye çok korkmuştum. Artık bunların hayallerde kaldığını düşünüyordum. Çok şükür ki talihsiz olayın 2 yıl sonrasında organ bağışı sayesinde yeniden hayata tutundum. 6 yaşında olan oğluma ameliyatımı gerçekleştiren ve büyü bir minnet borçlu olduğum doktorum Ömer Özkan’ın adını ve soyadını verdim. Kızım Necmiye ve oğlum Ömer Özkan Topal’ın elinden tutarak onları gezdirebiliyor, parka götürebiliyorum. Onlara dilediğimce sarılabiliyorum” diye konuşarak kendisine organ bağışında bulunan Demirel ailesine ve ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine bir kez daha teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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