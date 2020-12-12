Aydın Ülkü Ocakları eski Başkanı Özcan, hayatını kaybetti

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Ülkü Ocakları Aydın eski il başkanlarından Abdülhamit Özcan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülkü Ocakları eski il başkanlarından 52 yaşındaki Abdülhamit Gül çeşitli rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan Özcan, yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Abdülhamit Özcan hayata gözlerini yumdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Özcan'ın ölümü ailesi başta olmak üzere sevenlerini üzdü.

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