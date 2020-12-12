Söke’de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı

Aydın'ın Söke ilçesinde yoğun sağanak yağışlar etkili oldu. Derenin taşmasıyla yüksek kısımlardan gelen çamur yığınları SökeMilas karayolunu ulaşıma kapattı.



Söke’de gün boyu etkisini sürdüren yağışlar Yenidoğan Mahallesi’nde dereyi taşırdı. Derenin taşması sonucu SökeMilas karayolu tek taraflı ulaşıma kapandı. Trafik karayolunun tek şeridinden kontrollü olarak verilirken, sürücüler Güllübahçe Mahallesi'ndeki alternatif yolu kullanarak yollarına devam etmek zorunda kaldı. Seyir halindeki bir tır, sel sularının getirdiği çamurlara saplandı. Bu arada Savuca Deresi'nin de taştığı öğrenildi.



Karayolu ekipleri ile Söke Belediyesi ekipleri trafiğe kapanan yola iş makineleriyle müdahale etti. Kepçeler yolda biriken çamurları kamyonlara yükleyerek temizledi. Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri trafiğin kontrolü için bölgede önlem aldı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek de bölgeye gelerek incelemede bulundu, bölgedeki yetkililerden bilgi aldı.

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