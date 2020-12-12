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Kuşadası’nda evleri su bastı, belediye ekipleri vatandaşın yardımına koştu

İHA

Kuşadası’nda evleri su bastı, belediye ekipleri vatandaşın yardımına koştu

Kuşadası’nda günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağmurun ardından bazı mahallelerde zemin katlardaki evleri su bastı. Meteorolojik uyarının ardından gün boyu sahada olan belediye ekipleri, evlerini su basan vatandaşların yardımına koştu.

Kuşadası’nda akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle İkiçeşmelik Mahallesi ile Değirmendere Mahallesi’nde zemin kattaki bazı evleri su bastı. Su baskınlarının etkisini azaltmak amacıyla Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında önlem aldı. İş makineleriyle olay yerine gelen belediye ekipleri, bir yandan su baskınlarına karşı çalışma yaparken, bir yandan da mağdur vatandaşlara destek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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