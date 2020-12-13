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Oğlu denizde boğuldu, kendisini hayvanlara adadı

DHA

Oğlu denizde boğuldu, kendisini hayvanlara adadı


Burhan CEYHANCemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Tenzule Küçük (69), 11 yıl önce engelli oğlu 27 yaşında denizde boğulunca sokak hayvanlarının bakımını yapmaya başladı. Kızı Funda Küçük (40) ile birlikte kiraladıkları bahçeli evde hayvanların bakımını yapan Tenzule Küçük, "Onlar benim çocuklarım" dedi.
Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Tenzule Küçük'ün oğlu Murat Küçük, 8 yaşında ilkokulda, arkadaşlarıyla oynarken kafasını sıraya çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli kalan Murat'ı 27 yaşına kadar anne Tenzule Küçük, bebek gibi bakarak büyüttü. Ancak 11 yıl önce bir deniz gezisi sırasında Murat Küçük, bindikleri bottan düşerek boğuldu.
Oğlunun acısını yaşayan Tenzule Küçük ise kendisini sokak hayvanlarına adadı. Sokakta bulduğu hayvanları evine getirerek, kızı Funda Küçük ile bakmaya başladı.
Hayvanların sayısı çoğalınca da Tepecik Mahallesi'nde bahçeli ev kiraladı. Anne-kız, sokakta ölüme terk edilmiş halde buldukları hayvanları kiraladıkları eve getirerek, hayata tutundurdu
Hayvanseverlerin desteklediği anne-kız, 40'ı evde olmak bine yakın hayvanı, ayda 15 bin lirayı bulan 1.5 ton mama dağıtarak, besliyor.
'HEPSİNİN AYRI BİR GÜZELLİĞİ VAR'
Anne Tenzule Küçük, "Murat'ı 27 yaşında kaybettim. Kendimi hayvanlara adadım. Benim çocuklarım onlar oldu. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Gözlerine bakarsan hareketlerinden anlarsın. Hastalıklarında ve sağlıklarında onlara bakarak, vakit geçiriyorum. Kızımla birlikteyiz. Gündüz ben bakıyorum, akşam gelince iğne ve ilaçlarını o yapıyor. Oğlum engelli olduğunda onu mamalarla büyüttüm. Şimdi onun yerine bu hayvanlara bakıyorum. Hepsini elimle yediriyorum. İlaçlarını elimle boğazlarına kadar bırakıyorum. Onlar için muhallebi yapıyorum. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Onların annesi benim. Bir sürü yavru besledim ama beşini hastalıktan kaybettim" diyerek, gözyaşlarına hakim olmadı.
'EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM'
Bir bankada satış uzmanı olarak görev yapan Funda Küçük ise, "En büyük destekçim annem. Annem olmasa beceremezdim. Ben işten gelene kadar yemekleri ve bakımlarını annem üstleniyor. İlaç bölümlerini ise ben işten gelince yapıyorum. Buradaki hayvanların bakımı bitince sokakta yaşayan hayvanları beslemeye gidiyoruz. Sırf onlar için burada bahçeli ev kiraladık. Takipçilerimiz sayesinde de bakımlarını ve tedavilerini yaptırıyoruz. Elimizden geldiği kadar onları kurtarmaya yaşatmaya çalışıyoruz. Annemle yaşatmak için emek veriyoruz. Dileğimiz her birinin bir sıcak yuvası olsun ve herkes duyarlı olsun. Aylık 1.5 tona yakın mama dağıtıyoruz. Ortalama aylık mama giderimiz 15 bin lirayı buluyor. Evde 40 çocuk var ama aynı zamanda biz ücra çöplüklere gidiyoruz. Bölgemizde sokakta yaşayan bine yakın çocuğa yetişmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin olmadığı bölgelerde yaşama savaşı veriyorlar. Haftanın 2-3 günü her beslemede 20 paket mama dağıtıyoruz. Bunları götürmezsek yaşama ihtimalleri yok.  Bunların yaşatılması ve ayakta tutulması çok masraflı oluyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANCemal YILDIRIM
2020-12-13 09:09:20

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