Didim’de metruk binadaki yangın korkuttu

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Aydının Didim ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Yangın Çamlık mahallesinde bulunan metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluşurken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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