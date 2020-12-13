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Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında da Aydın sokakları sessizliğini korudu.

Kovid19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Aydın sokakları yine boş kaldı. Cuma günü saat 21.00’de başlayan kısıtlama ile birlikte Aydın’ın en işlek caddeleri ve sokakları sessizliğe bürünürken, hafta sonu kısıtlamasının ikinci gününde Aydın’da Pazar sessizliği yaşandı. Yağışlı hava ile birlikte uygulanan kısıtlama sonrası, kısıtlamadan muaf tutulanlar hariç caddeler boş kaldı. Bazı vatandaşların ise market ve fırınlardan ihtiyaçlarını giderdikleri görülürken, emniyet güçleri de sokaklarda görevlerini yapmaya devam ettiği görüldü. Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek.

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