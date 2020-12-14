Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

İHA

Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde sokağa çıkma yasağı yasağından muaf iş yerleri ve izolasyona tabi vatandaşlar denetlendi.
Kış aylarının gelmesi ile yayılımını arttırarak sürdüren Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Gerçekleştirilen denetim ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken denetimler sıkılaştırıldı. Germencik ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 32 market, büfe ve bakkal, 12 fırın ve unlu mamul işletmesi, 17 lokanta ve restoran, 2 kasap ile 321 izolasyona tabi vatandaş olmak üzere 384 işletme ve vatandaş kontrolden geçti.
18 kişiden oluşan 6 ekip kentin muhtelif yerlerinde yaptıkları denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemini bir kez daha hatırlatarak, tedbirlerden taviz verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın’da uyuşturucu ile mücadelede 70 şüpheliye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucu ile mücadelede 70 şüpheliye işlem ...
Karantinada olması gerekiyordu, inşaatta çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gerekiyordu, inşaatta çalışırken ...
ADÜ’de çevrimiçi ara sınavlar tamamlandı
YEREL HABERLER ADÜ’de çevrimiçi ara sınavlar tamamlandı
ADÜ’nün 2021 yılı bütçesi 538 milyon TL oldu
YEREL HABERLER ADÜ’nün 2021 yılı bütçesi 538 milyon TL oldu
Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı ...
Aydın’da Manda Boğası dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da Manda Boğası dağıtımı yapıldı
Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "Yapıların kimlik kartları olmalı" "Yapı ruhsatını aldığımız an, yapı ile olan ilişki bitiyor" "İnsanlar metrekare için her şeyi yapıyorlar"
YEREL HABERLER Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "Yapıların ...
Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
YEREL HABERLER Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
Aydem Enerji’nin 4 şirketi Ekonomist 500 sıralamasına girdi
YEREL HABERLER Aydem Enerji’nin 4 şirketi Ekonomist 500 sıralamasına ...
Motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
Didim´de fırtına; evin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı
YEREL HABERLER Didim´de fırtına; evin çatısı uçtu, ağaçların dalları ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna’ya kaçırılan çocuğuna kavuştu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi ...
Büyükşehir ve Didim Belediyesi’nden yağışlara anında müdahale
YEREL HABERLER Büyükşehir ve Didim Belediyesi’nden yağışlara anında ...
Sonbahara veda edemeyen şehir, sarıya büründü
YEREL HABERLER Sonbahara veda edemeyen şehir, sarıya büründü
Söke Kent Konseyi’nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği
YEREL HABERLER Söke Kent Konseyi’nden, filyasyon ekiplerine kumanya ...
Aydın sokakları sessizliğini korudu
YEREL HABERLER Aydın sokakları sessizliğini korudu
Didim’de metruk binadaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Didim’de metruk binadaki yangın korkuttu
Didim’de şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
YEREL HABERLER Didim’de şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Nazilli Belediyespor negatife dönüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor negatife dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, Ukrayna'ya ...
Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti "Duyarsız insanlar yüzünden güzellikler yok oluyor"
YEREL HABERLER Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları ...
Koçarlı'da toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Koçarlı'da toplu taşıma araçlarında Korona virüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X