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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

İHA

Didim’deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor. Belirlenen program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler Mahallesi’nde budama, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan parklarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.
İlçede etkili olan hava şartlarından dolayı parklarda bulunan otomatik sulama sistemleri kademeli olarak kapatılırken, tüm mahallelerdeki parklarda meydana gelen arızalar ekipler tarafından gideriliyor.
Devrilen ağaçlara müdahale edildi
Didim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgardan dolayı meydana gelen olumsuzlukları gidermek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarına devam etti.
Didim Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi’nde devrilen ağaçlar Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yerlerinden kaldırılarak temizlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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