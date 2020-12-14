Söke İYİ Parti yöneticisi koranavirüse yenildi

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İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan'ın Covid19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi sakinlerinden, berberlik yapan İlkay Ağan'ın vefatı sevenlerini üzdü. İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez sosyal medyada yaptığı paylaşımında; "Söke İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyemiz İlkay Ağan'ı covid19 nedeniyle bugün kaybettik. Ailesi ve İYİ Parti camiasının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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