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Söke'de firari uyuşturucu satıcısına 20 yıl hapis, 82 bin lira para cezası

İHA

Söke'de firari uyuşturucu satıcısına 20 yıl hapis, 82 bin lira para cezası

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı.
Zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadele eden ekipler, uyuşturucu madde ticareti suçundan Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kaydı bulunan K.I.’yı yakalandı.
Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, 20 yıl hapis ve 82 bin lira para cezasına çarptırıldı.
K.I. açıklanan kararın ardından Söke T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik kararlı çalışmalarımız devam edecektir" denildi.

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