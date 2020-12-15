Lösemili Abdulkadir için ilik aranıyor



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan Gülsen Güzel (31) ve bedensel engelli Murat Güzel'in (38), 3 çocuğundan en küçüğü lösemi hastası Abdulkadir Güzel (4) için uygun ilik aranıyor.

Denizköy Mahallesi'nde yaşayan Gülsen Güzel ve Murat Güzel çifti geçen yıl, vücudunda kızarık ve boğazında enfeksiyon olan en küçük çocuğu Abdulkadir Güzel'i Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Abdulkadir daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tedavide Abdulkadir Güzel'e lösemi teşhisi kondu. Abdulkadir Güzel'in 17 aydan beri hastanede tedavisi sürüyor. Sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gereken Abdulkadir Güzel'e anne, baba ve kardeşlerinin iliği ise uymadı. Abdulkadir Güzel için yurt içi veya yurt dışından uygun iliğin çıkması bekleniyor.

Oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan anne Gülsen Güzel, "Oğlum yaklaşık 1,5 yıldan beri hastanede tedavi görüyor. Kemoterapi alıyordu. Biz iyileşmesini beklerken hastalığı yeniden nüksetti. Şu an acilen ilik nakli yapılması gerekiyor. Ailede hiçbirimizinki uyumlu olmadı. Biz de dışarıdan arayış içine girdik. Yurt içinde ve yurt dışında bize uygun ilik olacak insanlar olursa onların yardımını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-12-15 12:03:57



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